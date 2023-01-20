شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافى الدورى المصرى الممتاز.. أحمد الشيخ ينفرد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حافظ أحمد الشيخ لاعب غزل المحلة على صدارة هدافي الدوري المصري الممتاز عقب إقامة اليوم الجمعة 20 / 1 / 2023 مباراتين ضمن الجولة الـ14 من عمر المسابقة، حيث استضاف فريق المصرى البورسعيدى نظيره غزل المحلة، بينما التقى فريق سيراميكا مع سموحة.

التعادل الإيجابى 1/1 يحسم مواجهة غزل المحلة و المصرى فى الدورى.. فيديو

حسم التعادل الايجابى بهدف لكل فريق بين فريقى المصرى البورسعيدى و غزل المحلة في اللقاء الذى جمع الفريقين منذ قليل على ستاد برج العرب ضمن الجولة الرابعة عشر من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز .

أحمد الشيخ غزل المحلة 8

فاجري لاكاي بيراميدز 5

رفيق كابو إنبي 5

أحمد سيد زيزو الزمالك 5

يوسف اسامة نبية الزمالك 4

كريم طارق طلائع الجيش 4

مصطفى زيكو حرس الحدود 4

مابولولو الاتحاد السكندري 4

محمد هلال البنك الأهلي 4

رزقي حمرون فاركو 4

كريم بامبو البنك الأهلي 4

أحمد ياسر ريان سيراميكا 4

جوزيف أوشايا المقاولون 4

رمضان صبحي بيراميدز 4