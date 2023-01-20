- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافى الدورى المصرى الممتاز.. أحمد الشيخ ينفرد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حافظ أحمد الشيخ لاعب غزل المحلة على صدارة هدافي الدوري المصري الممتاز عقب إقامة اليوم الجمعة 20 / 1 / 2023 مباراتين ضمن الجولة الـ14 من عمر المسابقة، حيث استضاف فريق المصرى البورسعيدى نظيره غزل المحلة، بينما التقى فريق سيراميكا مع سموحة.
التعادل الإيجابى 1/1 يحسم مواجهة غزل المحلة و المصرى فى الدورى.. فيديو
حسم التعادل الايجابى بهدف لكل فريق بين فريقى المصرى البورسعيدى و غزل المحلة في اللقاء الذى جمع الفريقين منذ قليل على ستاد برج العرب ضمن الجولة الرابعة عشر من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز .
أحمد الشيخ غزل المحلة 8
فاجري لاكاي بيراميدز 5
رفيق كابو إنبي 5
أحمد سيد زيزو الزمالك 5
يوسف اسامة نبية الزمالك 4
كريم طارق طلائع الجيش 4
مصطفى زيكو حرس الحدود 4
مابولولو الاتحاد السكندري 4
محمد هلال البنك الأهلي 4
رزقي حمرون فاركو 4
كريم بامبو البنك الأهلي 4
أحمد ياسر ريان سيراميكا 4
جوزيف أوشايا المقاولون 4
رمضان صبحي بيراميدز 4