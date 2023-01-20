موعد مباراة الأهلى والزمالك فى الدورى المصرى والقناة الناقلة

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القاهرة - سامية سيد - انهى الجهاز الفنى لنادى الزمالك بقيادة البرتغالى فيريرا استعداداته لخوض مباراة جديدة بالدوري أمام غريمه الاهلى في الجولة الرابعة عشرة للمسابقة بحثاً عن إيقاف نزيف النقاط بعدما فقد الفريق الابيض 13 نقطة من أصل 13 مباراة في الدوري، إضافة لخروج الفريق من بطولة كأس مصر (نسخة الموسم الماضي) أمام بيراميدز بركلات الترجيح.

ولم يعرف الزمالك طريق الفوز في آخر 4 مباريات، حيث أنه في آخر 3 جولات بالدوري الممتاز، خسر من أسوان وتعادل مع الداخلية والاتحاد السكندري.

واختتم فريق الاهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر استعداداته لمواجهة الزمالك لمصالحة الجماهير الغاضبة من فقدان النقاط بالفترة الأخيرة بعدما فقد الفريق 8 نقاط في الدوري المصري بعد سقوطه في فخ التعادل السلبي مع سموحة ثم التعادل الايجابى مع سيراميكا والتعادل السلبى مع المصري ومن قبلهم التعادل مع فيوتشر، قبل أن يستفيق ويسترد القمة مستغلا تعثر الزمالك أيضاً في الجولات الأخيرة.

وانطلقت النسخة 64 من منافسات الدوري المصرى الممتاز فى 18 أكتوبر 2022، وكانت نسخته الأولى عام 1948، وتعتبر البطولة من الأفضل على الإطلاق فى الشرق الأوسط وأفريقيا.

الأهلي هو البطل التاريخي للدوري المصري بعدما حقق اللقب 42 مرة، أما الزمالك فهو ثاني أكثر الأندية حصولاً على البطولة بإجمالي 14 مرة، ويأتي الإسماعيلي في الترتيب الثالث وبفارق كبير أيضًا عن الوصيف، بعد أن فاز بالمسابقة طيلة تاريخه في ثلاث مناسبات فقط.

الزمالك حصد اللقب فى آخر موسمين، ليواصل سيطرته على الألقاب المحلية فى المواسم القليلة الماضية، فيما احتل بيراميدز المركز الثانى فى منافسات موسم 2021-22، متفوقًا على الأهلى الثالث.

الزمالك لم يسيطر فقط على لقب الدورى، بل تمكن من السيطرة على صدارة تهديف المسابقة فى موسم 2021-22، بعد فوز أحمد السيد "زيزو" بلقب هداف الدورى المصرى برصيد 19 هدفًا، متفوقًا بفارق أربعة أهداف عن مروان حمدى مهاجم سموحة السابق، والذى انتقل فى الموسم الجديد إلى النادى المصري.



موعد مباراة الزمالك والاهلى في الدوري موعد مباراة الزمالك والاهلى في الدوري

يستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره الاهلى المقرر لها الثامنة والنصف مساء غداً السبت على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والاهلى

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والاهلى بالدوري المصري فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

مباريات الزمالك فى شهر يناير

1- الزمالك ضد الأهلى 21 يناير فى تمام الساعة الثامنة والنصف مساءاً.

2- الزمالك ضد غزل المحلة 24 يناير فى تمام الساعة الخامسة مساء



مواعيد مباريات الأهلى فى شهر يناير 3- الزمالك ضد فيوتشر 29 يناير فى تمام الساعة السابعة مساء.مواعيد مباريات الأهلى فى شهر يناير

السبت 21 يناير – الزمالك ضد الأهلي – الدوري (الجولة 14) – ستاد القاهرة

الثلاثاء 24 يناير – الأهلي ضد البنك الأهلي – الدوري (الجولة 15) – ملعب السلام