نتائج مباريات اليوم الجمعة 20 / 1 / 2023 بالدورى الممتاز

حسم التعادل الايجابى بهدف لكل فريق بين فريقى المصرى البورسعيدى و غزل المحلة في اللقاء الذى جمع الفريقين منذ قليل على ستاد برج العرب ضمن الجولة الرابعة عشر من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز .

القاهرة - سامية سيد - أقيم اليوم الجمعة 20 / 1 / 2023 مباريتان ضمن الجولة الـ14 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز حيث أستضاف فريق المصرى البورسعيدى نظيره غزل المحلة بينما التقى فريق سيراميكا مع سموحة .

محمد يوسف

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