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حصاد الرياضة المصرية اليوم الجمعة 20-1-2023

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 20-1-2023 العديد من الأحداث المهمة،ويأتى على رأسها أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا عن قائمة الأبيض التي ستخوض مباراة الأهلي، المقرر لها غدا السبت باستاد القاهرة الدولي

سيراميكا يخسر أمام سموحة بثنائية ويواصل مقاطعة الانتصارات للمباراة الثالثة

فاز فريق سموحة على نظيره سيراميكا بثنائية نظيفة فى المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

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يظهر الفريق الأول لكرة القدم للإسماعيلي بالشورت الأبيض بدلاً من الأزرق المعتاد فى مواجهة مُضيفه أسوان والمقرر لها يوم الأثنين المقبل ، لحساب الجولة الخامسة عشر من منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

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تصدر أحمد فتوح وعبد الله جمعة لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك قائمة أبرز7 غيابات عن الأبيض أمام الأهلى في المباراة المقرر لها غدا السبت على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من عمر مسابقة الدورى المصرى.

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وجه السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الاهلى رسالة تحذير لخط دفاع فريقه قبل مباراة القمة أمام الزمالك بالدوري المصري من خطورة الثنائى محمود عبد الرازق شيكابالا وأحمد سيد زيزو لاعبا الفريق الابيض،مشدداً على ضرورة التعامل الجيد مع إنطلاقات الفهد الاسمر طوال المباراة وكذلك مواجهة سرعة زيزو فى الهجمات المرتدة للزمالك.

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أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا عن قائمة الأبيض التي ستخوض مباراة الأهلي، المقرر لها غدا السبت باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الممتاز.

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حسم التعادل الايجابى بهدف لكل فريق بين فريقى المصرى البورسعيدى و غزل المحلة في اللقاء الذى جمع الفريقين منذ قليل على ستاد برج العرب ضمن الجولة الرابعة عشر من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز .

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حصلت اللاعبة "ريناد محمد" علي المركز الأول ببطولة الجمهورية للكيك بوكس المقامة بالصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولى

 

طرحت رابطة الأندية المصرية، استفتاء على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، لاختيار المحترف الأفضل في الدوري المصري الممتاز‬⁩ هذا الموسم حتى الآن. 

 

يواجه الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارسيل كولر أزمة واضحة في خط دفاع الفريق بسبب الغيابات التي تضرب هذا المركز قبل ساعات من مواجهة الزمالك المرتقبة بالدوري.

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دخل مصطفى الزنارى مدافع الزمالك حسابات البرتغالى جيسفالدوا فيريرا المدير الفنى للفريق الأبيض من جديد للمشاركة بجانب حسام عبد المجيد من جديد وذلك فى لقاء القمة أمام الأهلى المقرر إقامته غدا السبت باستاد القاهرة فى الجولة الـ14 للدورى.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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