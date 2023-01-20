شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز بعد مباريات اليوم الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر فريق الأهلى جدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز، عقب إقامة اليوم الجمعة 20 / 1 / 2023 مباراتين ضمن الجولة الـ14 من عمر المسابقة، حيث استضاف فريق المصرى البورسعيدى نظيره غزل المحلة، بينما التقى فريق سيراميكا مع سموحة.

التعادل الإيجابى 1/1 يحسم مواجهة غزل المحلة و المصرى فى الدورى.. فيديو

حسم التعادل الايجابى بهدف لكل فريق بين فريقى المصرى البورسعيدى و غزل المحلة في اللقاء الذى جمع الفريقين منذ قليل على ستاد برج العرب ضمن الجولة الرابعة عشر من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.



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