شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب المحلة: كنا الأقرب للفوز على المصرى البورسعيدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه عبد الباقي جمال، المدير الفني لفريق المحلة، الشكر للاعبي الفريق بعد الأداء الجيد خلال مواجهة المصري البورسعيدي في اللقاء الذي أقيم اليوم باستاد الجيش ببرج العرب، ضمن مباريات الجولة الرابعة عشر من الدوري العام الممتاز.

وقال جمال، خلال تصريحات عقب نهاية اللقاء إنه كان الأفضل خلال اللقاء خاصة في الشوط الثاني الذي نجح في العودة إلى المباراة، والحصول على نقطة التعادل ولكن كنا الأقرب إلى الفوز.

وحسم التعادل الإيجابى بهدف لكل فريق بين فريقى المصرى البورسعيدى و غزل المحلة في اللقاء الذى جمع الفريقين منذ قليل على استاد برج العرب، ضمن الجولة الرابعة عشر من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

تقدم محمد جريندو لفريق المصرى البورسعيدى في الدقيقة 49، بينما تمكن أحمد الشيخ من أحراز هدف التعادل في الدقيقة 78 من علامة الجزاء.

وبهذه النتيجة يحتل فريق المصرى البورسعيدى المركز الثامن بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 19 نقطة، بينما فريق غزل المحلة يحتل المركز السابع برصيد 22 نقطة.