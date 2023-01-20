شكرا لقرائتكم خبر عن محاولات أهلاوية بقيادة كولر لإيجاد حلول لأزمة "الوسط" في القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسعى الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر لإيجاد حلول لأزمة خط الوسط التي يعاني منها الفريق في مباراة القمة غداً أمام الزمالك بسبب الغيابات للإصابات.

ويغيب عن الأهلي في مباراة الزمالك غداً عمرو السولية للإصابة كما يواجه زميله في نفس المركز حمدي فتحي شبح الغياب للسبب ذاته أيضاً، ويتطلع المدرب السويسري لإيجاد حلول لهذه الأزمة بالتنسيق مع جهازه المعاون خلال الجلسات التي تتم بينهما حالياً للبحث عن التشكيل الأقرب لخوض المباراة.

ويدرس كولر البدء بديانج ومروان عطية في منطقة وسط الملعب لمواجهة هذه الغيابات، مع منح مروان عطية تعليمات هجومية أكثر من ديانج لتعويض غياب السولية.

ويلتقي الأهلي مع الزمالك في الثامنة والنصف من مساء غداً ، السبت، باستاد القاهرة في الجولة 14 لبطولة الدوري الممتاز ، ويبحث فريق الأهلى عن استعادة الانتصارات بالدورى المصرى حينما يلاقى غريمه الزمالك فى قمة المسابقة بعد تعادل المارد الأحمر سلبياً فى الجولة الأخيرة للدورى أمام المصرى البورسعيدى.

وفقد الزمالك 13 نقطة من أصل 13 مباراة فى الدورى، إضافة لخروج الفريق من بطولة كأس مصر (نسخة الموسم الماضى) أمام بيراميدز بركلات الترجيح.

ولم يعرف الزمالك طريق الفوز في آخر 4 مباريات، حيث إنه في آخر 3 جولات بالدوري الممتاز، خسر من أسوان وتعادل مع الداخلية والاتحاد السكندري.