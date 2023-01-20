شكرا لقرائتكم خبر عن فريق سلة الأهلى يفوز على الاتحاد 77 / 72 ويتصدر دورى السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق رجال كرة السلة بالنادي الأهلي على فريق الاتحاد السكندري بنتيجة 77 / 72 في بطولة دوري السوبر للمحترفين فى المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم الجمعة بصالة الأمير عبد الله الفيصل، بمقر النادي بالجزيرة في إطار منافسات الجولة السابعة.

ويتصدرالنادي الأهلي ترتيب دوري السوبر لكرة السلة بدون أي هزيمة حتى الآن، بـ 14 نقطة، بينما تراجع الاتحاد السكندري للمركز الثاني برصيد 13 نقطة.

في سياق مغاير، اختتم فريق الكرة بالنادي الأهلي مساء اليوم ،الجمعة، بملعب التتش استعداداته لمباراة الزمالك المقرر لها غداً في الدوري ، وخاض الفريق مرانه تحت قيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني.

وعقد كولر محاضرة سريعة مع لاعبي الأهلي قبل إنطلاق المباراة تحدث خلالها عن بعض الأمور الخاصة بالمباراة المرتقبة وأدوار اللاعبين ، ثم خاض الفريق مراناً بدنياً قوياً ثم أدى اللاعبين بعض الجمل الخططية.

كما خاض حراس المرمى مراناً قوياً تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس ، وفرض كولر سياجاً من السرية حول المران وتشكيل الفريق الذي سيخوض به الماراد الأحمر مباراة القمة غداً.

وعقب المران، توجه الأهلي لأحد الفنادق للمبيت بها استعداداً لمباراة القمة التى ستقام في الثامنة والنصف من مساء الغد بإستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ14 لبطولة الدوري الممتاز.

ويواجه الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارسيل كولر أزمة واضحة في خط دفاع الفريق بسبب الغيابات التي تضرب هذا المركز قبل ساعات من مواجهة الزمالك المرتقبة بالدوري.

ويغيب عن دفاع الأهلي ، محمود متولي للإيقاف ، ويغيب ياسر إبراهيم للإصابة كما يواجه محمد عبد المنعم شبح الغياب لعدم إكتمال جاهزيته للمباراة بعد الإصابة الأخيرة وإن كان ذلك سيتحدد خلال الساعات المقبلة.