شكرا لقرائتكم خبر عن اختيار محمود شبانة أفضل لاعب فى مباراة سيراميكا وسموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع الاختيار على محمود شبانة، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادى سموحة، كأفضل لاعب في مباراة فريقه أمام سيراميكا، والتى أقيمت مساء اليوم الجمعة، على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من الدورى.

وفاز فريق سموحة على نظيره سيراميكا بثنائية نظيفة فى المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

افتتح التسجيل لـ سموحة محمد عصام فى الدقيقة 38، ثم عزز بنيامين بواتينج تقدم الفريق السكندرى بالهدف الثانى فى الدقيقة 90.

وقاطع فريق سيراميكا الانتصارات للمباراة الثالثة على التوالي بعد الخسارة أمام فيوتشر في الجولة الثانية عشرة بثلاثة أهداف مقابل هدفين والتعادل أمام فاركو بهدف لمثله في الجولة الثالثة عشرة وأخيراً الخسارة أمام سموحة بهدفين نظيفين.

بهذه النتيجة تراجع سيراميكا إلى المركز العاشر في ترتيب جدول الدورى المصرى الممتاز، برصيد 16 نقطة جمعها من 14 مباراة فاز في 4 مباريات وتعادل في مثلها وخسر 6 لقاءات وسجل لاعبوه 18 هدفاَ بينما استقبلت شباكهم 19 هدفاً.

بينما يحتل فريق سموحة المركز الحادى عشر فى ترتيب جدول الدورى برصيد 16 نقطة من 14 مباراة، حيث فاز في ثلاث مباريات وتعادل في 7 مباريات، وخسر في 4 مباريات، أحرز في إجمالي مبارياته 8 أهداف، بينما استقبل مرماه 11 هدفا.

وبدأ سيراميكا المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: عامر محمد عامر،الدفاع: محمد متولي - أحمد رمضان - رجب نبيل - محمد شكري،الوسط: عمرو قلاوة - محمد عادل - محمد إبراهيم،الهجوم: أحمد ياسر ريان - جون إيبوكا - ميدو جابر.

وتواجد على دكة البدلاء كلاً من: محمد بسام - محمد محسن - محمد ناصف - عبد الرحمن رمضان - أحمد السيد - محمد توني - سيف تقا - عبد الرحمن حسن - صلاح محسن.

ودخل سموحة المباراة بتشكيل مكون من ،حراسة المرمى: عمر صلاح،الدفاع: محمود شبانة - أحمد عبد الرسول - أحمد شوشة،الوسط: طارق علاء - أحمد جمال - دوكو دودو - محمد عصام - أحمد عبد العزيز،الهجوم: حسام حسن - محمد سعيد "مكرونة".

وشهدت دكة البدلاء تواجد كلاً من : أحمد السعدني - محمد نادي - شريف رضا - محمود عبد الحليم "حليمو" - بنجامين بوانتج - زياد طارق - حسين فيصل - ممدوح عبد ربه - الصباحي عماد.