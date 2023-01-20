آرسنال يعلن ضمّ البلجيكي لياندرو تروسار إلى صفوفه



أعلن نادي آرسنال، متصدّر الدوري الإنكليزي الممتاز، اليوم الجمعة ضمّ البلجيكي لياندرو تروسار إلى صفوفه.



وضمّ آرسنال رسمياً البلجيكي لياندرو تروسار قادماً من برايتون في عقد طويل الأمد.



وأنهى آرسنال إجراءات ضمّ الدولي البلجيكي البالغ من العمر 28 عاماً، والذي وقّع على عقد سيربطه بالغانرز حتى العام 2026.



وبانضمامه إلى آرسنال يكون تروسار قد وضع حداً لرحلته رفقة نوارس برايتون والتي بدأت عام 2019، لعب خلالها 122 مباراة، سجل فيها 25 هدفاً في الدوري الإنكليزي الممتاز.