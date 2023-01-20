إبراهيم القاسم يكشف حقيقة إنضمام ميسي للدوري السعودي

الشارقة - اميمة ياسر - علّق الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم، إبراهيم القاسم، عن الأنباء المتداولة بشأن قرب انتقال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى الدوري السعودي.

وتحدثت تقارير إعلامية، قبل أيام، عن إبداء فريقي الاتحاد والهلال السعوديين اهتمامهما بالتعاقد مع ميسي، ليلتحق بغريمه التقليدي البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وانتقل "الدون" إلى صفوف النصر في مفاجأة مدوية خلال يناير الجاري، في صفقة انتقال حر بعد فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي.

نود أن يلعب معنا

وفي حديثه لصحيفة "ماركا" الإسبانية، نفى إبراهيم القاسم صحة هذه التقارير، وقال "لا شيء مع ميسي في الوقت الحالي".

وأضاف إبراهيم القاسم : "في الوقت الحالي لا نعرف أي شيء عن احتمال وصول ليونيل ميسي.. على الرغم من أننا لا نخفي ذلك، بصفتنا اتحادا سعوديا للكرة، نود أن يلعب معنا يوما ما في الدوري المحلي".

وتابع إبراهيم القاسم : "فكرة الاتحاد دائما هي تحسين كرة القدم لدينا، وبالطبع نود أن نرى كريستيانو وميسي في نفس الدوري مرة أخرى، لكن الحقيقة هي أننا لا نعرف أي شيء الآن".

وأوضحت "ماركا" أن "ليو" لم يتلق حتى الآن أي عرض من أي فريق سعودي، على الرغم من أن عقده مع باريس سان جرمان الفرنسي سينتهي مع نهاية الموسم الجاري.