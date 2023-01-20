شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يظهر بــ”الزي البديل” أمام أسوان.. و ميدو يدرس زهرة الجنوب بالفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يظهر الفريق الأول لكرة القدم للإسماعيلي بالشورت الأبيض بدلاً من الأزرق المعتاد فى مواجهة مُضيفه أسوان والمقرر لها يوم الأثنين المقبل ، لحساب الجولة الخامسة عشر من منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

يأتي ذلك ، نظراً لإرتداء الفريق صاحب الأرض القميص و الشورت الأزرق وهو ما يتعارض مع الزي الأساسي للإسماعيلي (القميص الأصفر و الشورت الأزرق).

وتنص اللوائح على إرتداء الفريق الضيف الزي البديل حال تعارض ذلك مع الزي الأساسي للفريق صاحب الأرض.

ويتطلع الدراويش لحصد ثاني انتصاراته المحلية أمام الفريق الأسواني من أجل الخروج تدريجياً من سلسلة نزيف النقاط التي يعاني منها منذ بداية هذا الموسم.

وكان حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بقيادة أحمد حسام “ميدو” على دراسة فريق أسوان بالفيديو من أجل الوقوف على أهم نقاط القوة والضعف للفريق المنافس.

ويحل الإسماعيلي ضيفاً على فريق أسوان يوم الأثنين المقبل بإستاد الأخير ، فى إطار منافسات الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدوري المحلي.

وحذر الجهاز الفني لاعبيه من خطوره الجانب الهجومي للفريق الأسواني ولاسيما المهاجم الأنجولي “ديلسون كاموني” بجانب المغربي أحمد بلحاج.