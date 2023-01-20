أحمد فتوح يتصدر قائمة أبرز 7 غيابات عن الزمالك أمام الأهلى

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القاهرة - سامية سيد - تصدر أحمد فتوح وعبد الله جمعة لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك قائمة أبرز7 غيابات عن الأبيض أمام الأهلى في المباراة المقرر لها غدا السبت على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من عمر مسابقة الدورى المصرى.

ويغيب عن قائمة الزمالك أمام الأهلى 7 لاعبين هم: محمود حمدي الونش، وإبراهيما نداي للإصابة بينما تم استبعاد أحمد فتوح وعبد الله جمعة ومحمد طارق ويوسف حسن وحسام أشرف لأسباب فنية.

في سياق متصل أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا عن قائمة الأبيض التي ستخوض مباراة الأهلي، المقرر لها غدا السبت باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتضم القائمة كلا من:

حراسة المرمى : محمد عواد - محمد صبحي

خط الدفاع : عمر جابر - محمد عبد الغني - مصطفى الزناري - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي - محمد عبد الشافي.

خط الوسط : محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - نبيل عماد دونجا - إمام عاشور - سيد عبد الله "نيمار" - سيف جعفر - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - أحمد مصطفى "زيزو" - مصطفى شلبي.

خط الهجوم : سامسون أكينولا - سيف الدين الجزيري - يوسف أسامة نبيه.

وشهدت القائمة استمرار غياب أحمد فتوح وعبد الله جمعة.