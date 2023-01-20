شكرا لقرائتكم خبر عن حسين السيد رجل مباراة المصرى و غزل المحلة فى الدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد حسين السيد لاعب فريق المصرى البورسعيدى جائزة رجل مباراة فريقه أمام غزل المحلة عقب أختيار رابطة الأندية المصرية المحترفة حيث نشرت الصفحة الرسمية صورة للاعب وجاء التعليق كالتالى " مجهود كبير " .

وكان حسم التعادل الايجابى بهدف لكل فريق بين فريقى المصرى البورسعيدى و غزل المحلة في اللقاء الذى جمع الفريقين منذ قليل على ستاد برج العرب ضمن الجولة الرابعة عشر من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز .

وسجل أهداف المباراة حيث تقدم محمد جريندو لفريق المصرى البورسعيدى في الدقيقة 49 بينما تمك أحمد الشيخ من أحراز هدف التعادل في الدقيقة 78 من علامة الجزاء .

وبهذة النتيجة يحتل فريق المصرى البورسعيدى المركز الثامن بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 19 نقطة بينما فريق غزل المحلة يحتل المركز السابع برصيد 22 نقطة .