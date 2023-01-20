شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يتقدم على سيراميكا بهدف نظيف فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى سموحة الشوط الأول متقدماً على سيراميكا بهدف نظيف سجله محمد عصام في الدقيقة 38 من عمر المباراة المقامة حالياً بين الفريقين على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

بدأ سيراميكا المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: عامر محمد عامر،الدفاع: محمد متولي - أحمد رمضان - رجب نبيل - محمد شكري،الوسط: عمرو قلاوة - محمد عادل - محمد إبراهيم،الهجوم: أحمد ياسر ريان - جون إيبوكا - ميدو جابر.

وتواجد على دكة البدلاء كلاً من: محمد بسام - محمد محسن - محمد ناصف - عبد الرحمن رمضان - أحمد السيد - محمد توني - سيف تقا - عبد الرحمن حسن - صلاح محسن.

ودخل سموحة المباراة بتشكيل مكون من ،حراسة المرمى: عمر صلاح،الدفاع: محمود شبانة - أحمد عبد الرسول - أحمد شوشة،الوسط: طارق علاء - أحمد جمال - دوكو دودو - محمد عصام - أحمد عبد العزيز،الهجوم: حسام حسن - محمد سعيد "مكرونة".

وشهدت دكة البدلاء تواجد كلاً من : أحمد السعدني - محمد نادي - شريف رضا - محمود عبد الحليم "حليمو" - بنجامين بوانتج - زياد طارق - حسين فيصل - ممدوح عبد ربه - الصباحي عماد.

ويحتل فريق سموحة المركز الحادى عشر فى ترتيب جدول الدورى برصيد 14 نقط من 13 مباراة، حيث فاز في مباراتين وتعادل في 8 مباريات، وخسر في 4 مباريات، أحرز في إجمالي مبارياته 6 أهداف، بينما استقبل مرماه 11 هدفا.

بينما يحتل سيراميكا المركز التاسع في ترتيب جدول الدورى المصرى الممتاز، برصيد 17 نقطة جمعها من 13 مباراة فاز في 4 مباريات وتعادل في 5 مواجهات وخسر مثلها وسجل لاعبوه 18 هدفاَ بينما استقبلت شباكهم 17 هدفاً.