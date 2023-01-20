اخبار الرياضه

الامارات | 130 فريقا في بطولة كأس مانشستر سيتي بأبوظبي

0 نشر
الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن 130 فريقا في بطولة كأس مانشستر سيتي بأبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي مانشستر سيتي عن اكتمال عدد فرق الناشئين المشاركين في بطولة كأس مانشستر سيتي أبوظبي التي تقام فعالياتها في العاصمة منتصف فبراير المقبل.

وتهدف البطولة الكروية التي أطلقت في عام 2017 إلى تطوير مواهب اللاعبين الصغار في المنطقة وإثارة شغفهم برياضة القدم.  وحققت البطولة على مدار السنوات الماضية نجاحًا كبيرًا ومشاركة متزايدة، فلأول مرة منذ 2019، تشهد النسخة الجديدة مشاركة ما يزيد عن 130 فريقًا يضمون 1750 لاعبًا ناشئًا من مختلف أنحاء العالم.

وتقام منافسات كأس مانشستر سيتي أبوظبي في عطلة نهاية الأسبوع يومي 18 -19 فبراير المقبل، وتتواصل الفعاليات من الثامنة صباحًا وحتى السابعة مساءً في استاد مدينة زايد . كما يتضمن الحدث فعاليات عائلية للحضور في "قرية السيتي" التي تفتح أبوابها أمام الجمهور من مختلف الأعمار وتقدم لهم العديد من العروض الترفيهية والأنشطة التفاعلية الممتعة.

وينظم النادي فعالية جماهيرية لمتابعة مباراة الفريق الأول في الممتاز التي تجمعه مع نادي نوتنجهام فورست على شاشات العرض الضخمة، يوم الأحد 18 فبراير. كما يستعرض نادي مانشستر سيتي خلال هذه الفعالية، كأس الدوري الإنجليزي الممتاز، ليتيح لمشجعيه فرصة إلقاء نظرة قريبة من الكأس.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا