فيريرا يعلن قائمة الزمالك استعدادا لمواجهة الأهلي في القمة

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا عن قائمة الأبيض، استعدادا لخوض مباراة الأهلي، المقرر لها غدا السبت باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتضم القائمة كلا من:

حراسة المرمى : محمد عواد - محمد صبحي

خط الدفاع : عمر جابر - محمد عبد الغني - مصطفى الزناري - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي - محمد عبد الشافي.

خط الوسط : محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - نبيل عماد دونجا - إمام عاشور - سيد عبد الله "نيمار" - سيف جعفر - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - أحمد مصطفى "زيزو" - مصطفى شلبي.

خط الهجوم : سامسون أكينولا - سيف الدين الجزيري - يوسف أسامة نبيه.

وشهدت القائمة استمرار غياب أحمد فتوح وعبد الله جمعة.

ويستضيف الزمالك، غريمه التقليدي الأهلي، في الثامنة والنصف مساء غد السبت، باستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ14 لبطولة الدوري الممتاز.

وتعادل الزمالك مع الاتحاد السكندري سلبياً، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر لبطولة الدوري، كما تعادل الأهلي مع المصري سلبياً أيضاً في الجولة ذاتها.

ويحتل الأهلي قمة بطولة الدوري حالياً برصيد 31 نقطة، فيما يحل الزمالك رابعا بـ26 نقطة.

طاقم الحكام

حدد مايكل كلاتنبرج، رئيس لجنة الحكام في اتحاد الكرة، طاقم الحكام الذي سيدير مباراة القمة بين الزمالك والأهلي.

سيدير القمة طاقم تحكيم سلوفيني بقيادة سلافكو فينتشيتش، ويعاونه الثنائي توماس كلانسنيك وأندراز كوفاسيتش، فيما سيكون نادر قمر الدولة حكما رابعا، ويدير تقنية الفيديو ماتي جوج، ويعاونه أيين بوروساك.

تشكيل الأهلي

ينتظر أن يخوض الأهلى المباراة بتشكيل مكون محمد الشناوى في حراسة المرمى وأمامه محمد عبدالمنعم ورامى ربيعة وعلى معلول ومحمد هانى وأليو ديانج ومروان عطية وأحمد عبدالقادر مجدى أفشة وحسين الشحات ومحمود كهربا ".

تشكيل الزمالك

فيما سيخوض الزمالك المواجهة امام الأهلي بتشكيل يضم كلاً من:

محمد عواد، حمزه المثلوثي، حسام عبد المجيد، محمد عبد الغني، عمر جابر، نبيل عماد دونجا، امام عاشور، عمرو السيسي، احمد سيد زيزو، يوسف اسامه نبيه، سيف الدين الجزيري.

القنوات الناقلة

وتنقل قناة أون تايم سبورت مباراة الأهلي والزمالك، مع وجود استوديو تحليلي قبلها وبعدها.