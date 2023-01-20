شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يحذر دفاع الأهلى من انطلاقات شيكابالا وسرعة زيزو فى القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الاهلى رسالة تحذير لخط دفاع فريقه قبل مباراة القمة أمام الزمالك بالدوري المصري من خطورة الثنائى محمود عبد الرازق شيكابالا وأحمد سيد زيزو لاعبا الفريق الابيض،مشدداً على ضرورة التعامل الجيد مع إنطلاقات الفهد الاسمر طوال المباراة وكذلك مواجهة سرعة زيزو فى الهجمات المرتدة للزمالك.

وعكف الجهاز الفني للأهلي على مشاهدة عدد من الفيديوهات الخاصة بمباريات الزمالك الأخيرة سواء في الدوري أو مباراته الأخيرة ضد بيراميدز في نصف نهائي الكأس وعرض بعض الفيديوهات على اللاعبين، من أجل التعرف على طريقة لعب الفريق الأبيض وأسلوبه في الضغط واستغلال الكرة وموقفه عند الاستحواذ عليها وكذلك أسلوبه في نقل الكرة للأمام وأهم اللاعبين الذين يعتمد عليهم في الضغط الهجومي واختراق دفاع الفرق المنافسة.

كما يعكف كولر على تحفيظ لاعبيه بعض الجمل الفنية التي ينوي تطبيقها في قمة السبت، من أجل تحقيق الهدف المنشود في استمرار سلسلة الانتصارات والحفاظ على صدارة الدوري.

يستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره الأهلى المقرر لها الثامنة والنصف مساء السبت على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

فاز الاهلى على سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدف في نصف نهائي كأس مصر ليصعد لنهائى البطولة ، وتعادل المارد الأحمر سلبياً مع المصري البورسعيدى في أخر ظهور بالدوري قبل القمة.

في المقابل خسر الزمالك من بيراميدز 4-3 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الاصلى والإضافى بالتعادل بهدف لكل فريق ليودع الفارس الأبيض البطولة

وتعادل الزمالك مع الاتحاد السكندري سلبياً في أخر ظهور بالدوري قبل القمة.