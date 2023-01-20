شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل الإيجابى 1/1 يحسم مواجهة غزل المحلة و المصرى فى الدورى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل الايجابى بهدف لكل فريق بين فريقى المصرى البورسعيدى و غزل المحلة في اللقاء الذى جمع الفريقين منذ قليل على ستاد برج العرب ضمن الجولة الرابعة عشر من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز .

وسجل أهداف المباراة حيث تقدم محمد جريندو لفريق المصرى البورسعيدى في الدقيقة 49 بينما تمك أحمد الشيخ من أحراز هدف التعادل في الدقيقة 78 من علامة الجزاء .

وبهذة النتيجة يحتل فريق المصرى البورسعيدى المركز الثامن بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 19 نقطة بينما فريق غزل المحلة يحتل المركز السابع برصيد 22 نقطة .

وشهدت أحداث المباراة سجال بين لاعبى الفريقين حيث ظهروت خطورة فريق المصرى البورسعيدى عن طريق مروان حمدى و ألياس الجلاصي و محمد جريندو بينما هجمات غزل المحلة عن طريق

وخاض فريق المصرى البورسعيدى بقيادة حسام حسن المباراة بتشكيل كالتالى :

حراسة المرمى .. محمود جاد.

خط الدفاع .. كريم العراقي، عمرو موسى، إسلام أبو سليمة، حسين السيد.

خط الوسط .. إيزي إيميكا، رجب عمران، عبد الرحيم دغموم، ألياس الجلاصي، محمد جريندو.

خط الهجوم .. مروان حمدي .

بينما تشكيل فريق غزل المحلة بقيادة عبدالباقى جمال يضم كل من :

حراسة المرمى .. عمرو شعبان.

خط الدفاع .. معاذ الحناوي، مصطفى العش، محمد بازوكا.

خط الوسط .. محمد جابر، محمود علاء، حميد ماو، أحمد النادري.

خط الهجوم .. كريم مصطفى، عبده يحيى، جابريل أوريك.