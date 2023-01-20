شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو المصري يرتدون صورة مشجع الفريق الراحل على هامش مباراة المحلة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص لاعبي المصري قبل انطلاق بداية مباراة اليوم أمام غزل المحلة ، على ارتداء قميص يحمل صورة تامر زايد مشجع المصري الذي وافته المنية السبت الماضي عقب حضوره مباراة المصري والأهلي.

وانتهت أحداث الشوط الأول بين المصري والمحلة بالتعادل السلبي، في المباراة التي تجمع الفريقين على ستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة 14 من عمر مسابقة الدوري.

وجاء تشكيل المصري كالتالي:

محمود جاد لحراسة المرمى ، كريم العراقي ، عمرو موسى ، اسلام أبو سليمة ،حسين السيد ، إيزي إيميكا ، رجب عمران ، عبد الرحيم دغموم ، إلياس الجلاسي ، محمد جريندو ، مروان حمدي .

وعلى مقاعد البدلاء كل من عصام ثروت ، أحمد الشيخ ، حسن علي ، عماد بو بكر ، عمرو سعداوي ، عمرو طارق ، أحمد شداد ، شريف دابو ، أنتوني اكبوتو.

المصري يحتل المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري بعد انقضاء 13 مباراة برصيد 18 نقطة، فيما يأتي غزل المحلة في المركز السادس على جدول الترتيب برصيد 21 نقطة.