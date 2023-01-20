شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا للاعبى الزمالك: "مواجهة الأهلى ليست مجرد 3 نقاط" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، على تحفيز لاعبيه قبل مواجهة الأهلى المقرر لها فى الثامنة والنصف مساء غدًا السبت، على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وتحدث فيريرا مع لاعبى الزمالك حول مدى أهمية مواجهة الأهلى، فبخلاف الثلاث نقاط التى ستعيد الفريق الأبيض للمنافسة وتحسين وضعه فى جدول ترتيب الدورى، فإن المباراة تحمل العديد من الأغراض.

وأكد البروفيسور على لاعبى الزمالك، بضرورة تحقيق الفوز فى مواجهة المارد الأحمر لاستعادة الثقة لدى اللاعبين، وسلسلة الانتصارات التى تعطلت فى المباريات الماضية.

وطلب فيريرا من اللاعبين تقديم أداء جيد أمام الأهلى واثبات إنهم الأفضل، ومصالحة الجماهير بعد الخروج من بطولة الكأس أمام بيراميدز، ورد اعتبارهم من الأهلى بعد خسارة لقب السوبر المصرى بنتيجة 2 / 0 على ملعب هزاع بن زايد.

ويدخل الأهلى المباراة محتلاً صدارة ترتيب الدورى برصيد 31 نقطة، فيما يحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 26 نقطة.