شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل السلبى بين غزل المحلة و المصرى في الشوط الأول في الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل السلبى نتيجة الشوط الأول بين فريقى المصرى البورسعيدى و غزل المحلة في اللقاء الذى يجمع الفريقين حاليا على ستاد برج العرب ضمن الجولة الرابعة عشر من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز .

وشهدت أحداث الشوط الأول سجال بين لاعبى الفريقين حيث ظهروت خطورة فريق المصرى البورسعيدى عن طريق مروان حمدى و ألياس الجلاصي و محمد جريندو بينما هجمات غزل المحلة عن طريق جابريل أوريك و الشيخ.

ويخوض فريق المصرى البورسعيدى بقيادة حسام حسن المباراة بتشكيل كالتالى :

حراسة المرمى .. محمود جاد.

خط الدفاع .. كريم العراقي، عمرو موسى، إسلام أبو سليمة، حسين السيد.

خط الوسط .. إيزي إيميكا، رجب عمران، عبد الرحيم دغموم، ألياس الجلاصي، محمد جريندو.

خط الهجوم .. مروان حمدي .

بينما تشكيل فريق غزل المحلة بقيادة عبدالباقى جمال يضم كل من :

حراسة المرمى .. عمرو شعبان.

خط الدفاع .. معاذ الحناوي، مصطفى العش، محمد بازوكا.

خط الوسط .. محمد جابر، محمود علاء، حميد ماو، أحمد النادري.

خط الهجوم .. كريم مصطفى، عبده يحيى، جابريل أوريك.