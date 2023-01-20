شكرا لقرائتكم خبر عن القناة يفوز على الترسانة ويستعيد صدارة مجموعة القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق القناة فوزا صعبا على فريق الترسانة بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، في إطار منافسات الأسبوع الخامس عشر من مجموعة القاهرة لدوري القسم الثاني.

بهذه النتيجة رفع فريق القناة رصيده إلى 34 نقطة ليعتلي صدارة مجموعة القاهرة متفوقاً على السكة الحديد وزد بفارق نقطتين، فيما توقف رصيد الترسانة عند النقطة 23.

واكتسح فريق المصرية للاتصالات فريق إيسترن كومباني بثلاثية نظيفة في ملعبه، ليرفع رصيده إلى النقطة 23، وتبقى إيسترن كومباني عند النقطة 13.

وكان التعادل السلبي حسم مواجهة زد مع السكة الحديد مساء الأربعاء، في افتتاح منافسات الجولة الخامسة عشرة والأخيرة فى الدور الأول من مجموعة القاهرة فى القسم الثانى، بهذه النتيجة رفع زد رصيده إلى النقطة 32، فيما رفع السكة الحديد رصيده للنقطة 32.

وجاءت نتائج مباريات اليوم في القسم الثانى كالتالى :

إيسترن كومبانى 0/ 3 الاتصالات

العبور 1 / 3 منتخب السويس

مستقبل وطن 2 /2 وادى دجلة

بورتو السويس 1 /0 النصر

الإنتاج الحربى 1 /0 الإعلاميين

القناة 2/ 1 الترسانة

بتروجت 1 /0 كهرباء الإسماعيلية

ملوى 0 /1 النصر للتعدين.