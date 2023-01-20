شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب دورى السلة رجال قبل الجولة الختامية فى ذهاب الدور الأول من دورى السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة السلة عن ترتيب دورى سوبر السلة رجال للفرق أصحاب المراكز من الأول للثامن بعد انتهاء مباريات الجولة السادسة.

وواصل الاتحاد السكندرى تصدره للبطولة بعد تحقيق العلامة الكاملة وجمع 12 نقطة من 6 مباريات تم خوضها، ويليه الأهلى فى المركز الثانى بنفس الرصيد من النقاط ومرات الفوز.

ويحل الزمالك فى المركز الثالث برصيد 10 نقاط بعد الفوز فى 4 مباريات والهزيمة فى اثنين، ويأتى الجزيرة والجيش فى المركزين الرابع والخامس بـ9 نقاط لكل منهما.

ويحتل سموحة المركز السادس بسبعة نقاط وهو نفس رصيد التأمين فى المركز السابع، بينما يقع المصرية للاتصالات فى المركز الثامن والأخير بفارق نقطة عن سابقيه.

وشهدت الجولة السابقة فوز الأهلى على الجزيرة، والاتحاد السكندرى على الزمالك، والجيش على سموحة والتأمين على الاتصالات.