المحلة يهاجم المصرى بعبده يحيى وجابريل وكريم مصطفى

القاهرة - سامية سيد - اعلن عبد الباقي جمال المدير الفني لفريق غزل المحلة تشكيل فريقه لمباراة المصري المقرر انطلاقها بعد قليل ضمن مباريات الجولة الـ 14 للدورى .

وجاء تشكيل المحلة كالتالي :

حراسة المرمى: عمـرو شعـبـــان

خط الدفاع: محمد جــابـــر - معاذ الحناوي - مصطفى العش - محمـــود عــلاء

خط الوسط: محمد بــازوكــا - حميد مــاو - أحمد النــادري

خط الهجوم: كريم مصطفي - جابريـــل أوروك - عبده يحيــى

ويستقبل فريق المصري البورسعيدي اليوم الجمعة، نظيره غزل المحلة، على ملعب استاد الجيش ببرج العرب، فى المباراة المقرر لها فى تمام الساعة الخامسة مساءً، وذلك ضمن إطار منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الممتاز.

المصري يحتل المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري بعد انقضاء 13 مباراة برصيد 18 نقطة، فيما يأتي غزل المحلة في المركز السادس على جدول الترتيب برصيد 21 نقطة.