شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يرفض الراحة قبل مواجهة الداخلية فى الجولة 15 بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض شوقي غريب المدير لفني للمقاولون العرب، منح لاعبيه راحة عقب الفوز على أسوان بهدف نظيف في مباراة الجولة 14 من عمر مسابقة دوري رابطة الأندية المصرية، والتي جمعت الفريقين على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

ويستأنف المقاولون تدريباته اليوم الجمعة نظراً لضيق الوقت، استعداداً لمواجهة الداخلية في مباراة الجولة 15 من عمر الدوري، والتي تجمع الفريقين بعد غد الأحد على ستاد السويس الجديد.

ويحتل المقاولون العرب المركز الخامس في جدول مسابقة الدوري برصيد 24 نقطة، بعدما حصد ذئاب الجبل 4 انتصارات متتالية تحت القيادة الفنية للمخضرم شوقي غريب، وخاض المقاولون 14 مباراة، فاز في 6 مباريات وتعادل في مثلهم، وخسر مباراتين فقط، وسجل لاعبو المقاولون 18 هدفاً واستقبلت شباكهم 14 هدفاً آخر.

وأعرب شوقي غريب المدير الفني لفريق المقاولون العرب، عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على أسوان بهدف نظيف، في مباراة الجولة 14 بالدوري ، ليحصد المقاولون الفوز الرابع على التوالي ويرفع رصيده إلى النقطة 24 في المركز الخامس.

وقال غريب في تصريحات لقناة أون تايم سبورت: وضعنا خطة منذ قدومنا إلى المقاولون ونسير عليها، لم نحقق النسبة التي أسعى لتحقيقها حتى الآن لكن تخطينا نسبة الـ 70% من تلك الخطة، حصدنا في 14 أسبوع ما حصده المقاولون في 29 جولة بالموسم الماضي، هذه نقطة إيجابية.

أضاف: لدينا مجلس إدارة مميز برئاسة محسن صلاح ومحمد عادل، ولاعبين يبذلون أقصى مجهود في الملعب وجهاز فني يعمل في صمت، أشكر الله هلى هذه النعمة لتواجدي في نادي كبير وفي نفس الوقت مع لاعبين وجهاز فني محترم.