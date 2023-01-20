شكرا لقرائتكم خبر عن 7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم الجمعة 20 / 1 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اخبار الرياضة المصرية شهدت اليوم الجمعة الموافق 20 / 1 / 2023 العديد من الاخبار الهامة التي نرصد أهم 7 أخبار رياضية فيها في سياق التقرير التالي:

طاقم الحكام السلوفينى لمباراة القمة يعاين استاد القاهرة

يجرى طاقم الحكام السلوفينى جولة تفقدية لاستاد القاهرة، اليوم، حيث يعاينون أرضية الملعب وغرف الملابس قبل مباراة الأهلى والزمالك غدا السبت.

بطلة العالم فى رفع الأثقال: جوزى أنقذنى من الاعتزال..وأكلة كبدة سبب المنشطات

كشفت نادية فكرى بطلة العالم فى رفع الاثقال أن الزواج والأمومة لم تعطلها عن التألق فى مشوارها الرياضى ، مؤكدة أنها اعتذرت فى وقت سابق عن بطولة العالم لرعاية طفلها الرضيع.

فاركو يفقد جهود محمد شيكا أمام إنبى بسبب البطاقة الحمراء

يفقد فريق فاركو بقيادة إيهاب جلال جهود محمد شيكا لاعب خط وسط الفريق فى مباراة انبى المقرر لها الثالثة الا ربع عصر الاثنين المقبل

تعرف على خطة كولر لمواجهة أزمة "دفاع" الأهلي فى مباراة القمة

يواجه الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارسيل كولر أزمة واضحة في خط دفاع الفريق بسبب الغيابات التي تضرب هذا المركز قبل ساعات من مواجهة الزمالك المرتقبة بالدوري.

فيريرا يدرس إعادة الزنارى لدفاع الزمالك أمام الأهلى فى القمة 125

دخل مصطفى الزنارى مدافع الزمالك حسابات البرتغالى جيسفالدوا فيريرا المدير الفنى للفريق الأبيض من جديد للمشاركة بجانب حسام عبد المجيد من جديد وذلك فى لقاء القمة أمام الأهلى المقرر إقامته غدا السبت باستاد القاهرة فى الجولة الـ14 للدورى.

رابطة الأندية تطرح استفتاءا لاختيار أفضل محترف بالدورى المصرى

طرحت رابطة الأندية المصرية، استفتاء على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، لاختيار المحترف الأفضل في الدوري المصري الممتاز‬⁩ هذا الموسم حتى الآن.

الإسماعيلى يطير لأسوان الأحد لمواجهة تماسيح النيل بالدورى