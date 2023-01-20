شكرا لقرائتكم خبر عن ريناد محمد تحصد ذهبية بطولة الجمهورية للكيك بوكس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصلت اللاعبة "ريناد محمد" علي المركز الأول ببطولة الجمهورية للكيك بوكس المقامة بالصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولى

اكد الكابتن رمضان احمد ان تلك البطولة لها رونق خاص بعد قرار الكابتن محمد صبيح رئيس الاتحاد باختيار منتخب البراعم من البطولة المقامة للمشاركة في بطولة العالم التى ستقام في تركيا مما سيعطى الفرصة لصعود البراعم لتمثيل مصر

والجدير بالذكر ان اللاعبة ريناد محمد من مواليد 2016 وحصلت علي بطولة القليوبية وبطولة مصر المفتوحة للكيك بوكس