شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يطير لأسوان الأحد لمواجهة تماسيح النيل بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغادر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، مطار القاهرة الدولي يوم الأحد المقبل متجها إلى أسوان استعدادًا لمباراتهما المقبلة ضمن منافسات الدوري العام.

ويحل الدراويش ضيفًا على الفريق الأسواني يوم الإثنين المقبل فى تمام الساعة الثالثة إلا ربع عصرً فى إطار الأسبوع الـ 15 من عمر المسابقة المحلية.

وكان الإسماعيلي قد واصل تدريباته الجماعية عصر أمس الخميس على ملعب ” عبد الرحمن أنوس ” بدون الحصول على راحة سلبية بعد التعادل مع طلائع الجيش بهدف لكل منهما.

تعرض التوجولي ياو أنور صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، للإصابة على هامش مشاركته منذ بداية الشوط الثاني خلال مباراة فريقه ضد طلائع الجيش ضمن منافسات الدوري العام.

وتعادل الدراويش مع الفريق العسكري بهدف لكل منهما فى المباراة التى أقيمت على ملعب الأخير بالقاهرة فى إطار الجولة الـ 14 من عمر المسابقة المحلية.

ومن جانبه، صرح الدكتور مجدى باز طبيب الفريق، أن إصابة اللاعب عبارة عن جرح قطعي فى الركبة استلزم بعض من الغرز ولكن لم تمنعه من المشاركة فى المباراة القادمة ضد أسوان.