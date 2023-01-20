شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية تطرح استفتاءا لاختيار أفضل محترف بالدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
طرحت رابطة الأندية المصرية، استفتاء على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، لاختيار المحترف الأفضل في الدوري المصري الممتاز هذا الموسم حتى الآن.
وجاء الاستفتاء كالتالى : المحترف الأفضل في الدوري المصري الممتاز هذا الموسم حتى الآن.
إيبوكا
مابولولو
الجزيري
سافيو
ياو أنور
الكرتي
حميد ماو
معلول
بلاتي توريه
دغموم
أموتو
رفيق كابو
ديانج
الجلاصي
محترف آخر
من ناحية أخرى ، أكد عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف علي المسابقات أنه تم الاستقرار علي إقامة معسكر للمنتخب الأوليمبي في الفترة من 30 يناير الجاري حتى 3 فبراير المقبل بعد تأجيل نهائي كأس مصر لانشغال الأهلي "أحد اطراف نهائي الكأس أمام بيراميدز " بالمشاركة في بطولة العالم للاندية بالمغرب .
تابع عامر حسين انه سيتم اقامة مباراة ودية للمنتخب الاوليمبي أمام الجابون في اطار استعداد المنتخب لمباراة زامبيا في مارس المقبل من المرحلة الثالثة للتصفيات المؤهلة لكاس أمم أفريقيا .
من المقرر أن تستأنف مباريات الدوري يوم 5 فبراير كما هو متواجد بالجدول عقب انتهاء المعسكر .