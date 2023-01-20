شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية تطرح استفتاءا لاختيار أفضل محترف بالدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

طرحت رابطة الأندية المصرية، استفتاء على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، لاختيار المحترف الأفضل في الدوري المصري الممتاز‬⁩ هذا الموسم حتى الآن.

وجاء الاستفتاء كالتالى : المحترف الأفضل في الدوري المصري الممتاز‬⁩ هذا الموسم حتى الآن.

‏إيبوكا

‏مابولولو

‏الجزيري

‏سافيو

‏ياو أنور

‏الكرتي

‏حميد ماو

‏معلول

‏بلاتي توريه

‏دغموم

‏أموتو

‏رفيق كابو

‏ديانج

‏الجلاصي

‏محترف آخر

من ناحية أخرى ، أكد عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف علي المسابقات أنه تم الاستقرار علي إقامة معسكر للمنتخب الأوليمبي في الفترة من 30 يناير الجاري حتى 3 فبراير المقبل بعد تأجيل نهائي كأس مصر لانشغال الأهلي "أحد اطراف نهائي الكأس أمام بيراميدز " بالمشاركة في بطولة العالم للاندية بالمغرب .

تابع عامر حسين انه سيتم اقامة مباراة ودية للمنتخب الاوليمبي أمام الجابون في اطار استعداد المنتخب لمباراة زامبيا في مارس المقبل من المرحلة الثالثة للتصفيات المؤهلة لكاس أمم أفريقيا .

من المقرر أن تستأنف مباريات الدوري يوم 5 فبراير كما هو متواجد بالجدول عقب انتهاء المعسكر .