شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن حصاد الأهلى والزمالك فى الدورى قبل قمة الغد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تترقب الجماهير المصرية بصفة عامة والأهلاوية والزملكاوية على وجه الخصوص مباراة القمة التي ستجمع الفريقين غداً في بطولة الدوري الممتاز بإعتبارها إحدى المحطات الهامة في سباق الدوري.

ونرصد في التقرير التالي ، بعض المعلومات الهامة عن هذه القمة خاصة فيما يتعلق بنتائج الفريقين ببطولة الدوري قبل قمة الغد المرتقبة.

س: ما هو ترترتيب الأهلي والزمالك في الدوري قبل قمة الغد؟

ج: يتربع الأهلى على قمة البطولة برصيد 31 نقطة ، في المقابل يحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 26 نقطة .

س: ماذا فعل القطبين في الدوري قبل لقاء الغد؟

ج: لعب الأهلي 13 مباراة ، فاز في 9 وتعادل في 4 ولم يخسر أي مباراة ، فيما حقق الزمالك الفوز في 7 مباريات وتعادل في 5 وخسر مباراة وحيدة من أصل 13 مباراة خاضها هذا الموسم أيضاً.

س: ماذا عن هجوم ودفاع الأهلي في الدوري هذا الموسم؟

ج: سجل الأهلي 22 هدفاً واستقبلت شباكه 5 أهداف وسجل الزمالك نفس العدد من الأهداف لكنه أستقبل 7 أهداف.

س: ما هي أخر نتيجة للفريقين في الدوري؟

ج: التعادل كان عنوان أخر مباراة للفريقين في الدوري قبل لقاء الغد ، فالأهلي تعادل سلبياً مع المصري كما تعادل الزمالك مع الاتحاد سلبياً.