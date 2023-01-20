أبرزها بايرن ميونيخ أمام لايبزيج.. جدول مباريات اليوم الجمعة بالمواعيد والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر -

تقام اليوم الجمعة، الموافق 20-1-2023، عدد من المباريات المختلفة في بطولات متنوعة، محليًا وعالميًا.

ففي الدوري المصري، يلتقي المصري البورسعيدي مع فريق غزل المحلة، على ملعب برج العرب في الجولة 14.

وفي الدوري السعودي، يواجه الشباب منافسه التعاون، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، في إطار الجولة 14.

وفي ألمانيا، يلعب بايرن ميونيخ مباراة أمام لايبزيج، على ملعب ريد بول أرينا، ضمن منافسات الأسبوع 16 من بطولة الدوري.

وضمن منافسات كأس فرنسا، يلتقي فريق مارسيليا مع رين، على ملعب فيلودروم في دور الـ32.

ونستعرض لكم مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.

الدوري المصري

المصري وغزل المحلة، الساعة 5:00 بتوقيت مصر، 6:00 بتوقيت السعودية، وتنقل عبر ontime sports 2.

سيراميكا كليوباترا وسموحة، الساعة 7:00 بتوقيت مصر، 8:00 بتوقيت السعودية، وتذاع على ontime sports 1.

الدوري السعودي

الخليج والرائد، 2:30 بتوقيت مصر، 3:30 بتوقيت السعودية، وتنقل عبر ssc sd 1، ssc hd 1.

ضمك والفتح، 5:00 بتوقيت مصر، 6:00 بتوقيت السعودية، وتذاع على ssc sd 1، ssc hd 1.

التعاون والشباب، 7:30 بتوقيت مصر، 8:30 بتوقيت السعودية، وتنقل عبر ssc sd 1، ssc hd 1.

الدوري الألماني

بايرن ميونيخ ولايبزيج، 9:30 بتوقيت مصر، 10:30 بتوقيت السعودية، وتذاع على bein sports hd 1 premium، bein sports hd 3.

كأس فرنسا

مارسيليا ورين، 10:10 بتوقيت مصر، 11:10 بتوقيت السعودية، وتنقل عبر bein sports hd 2.

الدوري الإسباني

ريال مايوركا وسيلتا فيجو، 10:00 بتوقيت مصر، 11:00 بتوقيت السعودية، وتنقل عبر bein sports hd 1.

كأس أمم إفريقيا للمحليين

أنجولا وموريتانيا، 6:00 بتوقيت مصر، 7:00 بتوقيت السعودية، وتذاع على bein sports hd 4.

الكونغو والنيجر، 9:00 بتوقيت مصر، 10:00 بتوقيت السعودية، وتنقل عبر bein sports hd 4.

كأس العالم لكرة اليد

كاب فيردي والبرتغال، 4:30 بتوقيت مصر، 5:30 بتوقيت السعودية، وتنقل عبر قناة الاتحاد الدولي لكرة اليد على اليوتيوب ihf، قناة vrt البلجيكية، قناة hrt الكرواتية، قناة bein sports الفرنسية، قناة ard الألمانية.

سلوفينيا وإسبانيا، 4:30 بتوقيت مصر، 5:30 بتوقيت السعودية، وتذاع على قناة الاتحاد الدولي لكرة اليد على اليوتيوب ihf، قناة vrt البلجيكية، قناة hrt الكرواتية، قناة bein sports الفرنسية، قناة ard الألمانية.

تشيلي وأوروجواي، 4:30 بتوقيت مصر، 5:30 بتوقيت السعودية، وتنقل عبر قناة الاتحاد الدولي لكرة اليد على اليوتيوب ihf، قناة ssc، قناة الرياضية المغربية.

السعودية وكوريا الجنوبية، 7:00 بتوقيت مصر، 8:00 بتوقيت السعودية، وتذاع على ssc.

إيران وفرنسا، 7:00 بتوقيت مصر، 8:00 بتوقيت السعودية، وتذاع على قناة الاتحاد الدولي لكرة اليد على اليوتيوب ihf، قناة vrt البلجيكية، قناة hrt الكرواتية، قناة bein sports الفرنسية، قناة ard الألمانية.

البرازيل والمجر، 7:00 بتوقيت مصر، 8:00 بتوقيت السعودية، وتنقل عبر قناة الاتحاد الدولي لكرة اليد على اليوتيوب ihf، قناة vrt البلجيكية، قناة hrt الكرواتية، قناة bein sports الفرنسية، قناة ard الألمانية.

الجبل الأسود وبولندا، 9:30 بتوقيت مصر، 10:30 بتوقيت السعودية، وتذاع على قناة الاتحاد الدولي لكرة اليد على اليوتيوب ihf، قناة vrt البلجيكية، قناة hrt الكرواتية، قناة bein sports الفرنسية، قناة ard الألمانية.

إيسلندا والسويد، 9:30 بتوقيت مصر، 10:30 بتوقيت السعودية، وتنقل عبر قناة الاتحاد الدولي لكرة اليد على اليوتيوب ihf، قناة vrt البلجيكية، قناة hrt الكرواتية، قناة bein sports الفرنسية، قناة ard الألمانية.