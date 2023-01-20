بمشاركة ميسي ورونالدو.. باريس سان جيرمان يهزم نجوم الهلال والنصر في مباراة مثيرة (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر -

فاز فريق باريس سان جيرمان الفرنسي على نجوم الهلال والنصر السعوديين بنتيجة 5-4، في المباراة التي أقيمت مساء أمس الخميس على ملعب الملك فهد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض.

تقدم باريس سان جيرمان عن طريق نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي في الدقيقة الثالثة، قبل أن يرد البرتغالي كريستيانو رونالدو بتسجيل هدف التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة 34.

وأحرز ماركينيوس ثاني أهداف الفريق الباريسي في الدقيقة 43 مستغلا تمريرة رائعة من البرازيلي نيمار.

وعاد رونالدو للتألق مجدداً بتصويب كرة بالرأس على القائم الأيسر لكايلور نافس ثم تابعها في شباك باريس سان جيرمان مسجلا هدف التعادل في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل 2-2.

وفي الشوط الثاني، سجل سيرجيو راموس الهدف الثالث لباريس في الدقيقة 54 مستغلا تمريرة رائعة من مبابي.

وفي الدقيقة 56، أحرز جانج هيون سو هدف التعادل برأسية رائعة لتصبح النتيجة 3-3.

وبعدها بـ 4 دقائق، تمكن كيليان مبابي من إحراز الهدف الرابع لباريس سان جيرمان من ركلة جزاء في الدقيقة 60، قبل أن يضيف هوجو إيكيتيك خامس الأهداف للفريق الباريسي في الدقيقة 78 لتصبح النتيجة 5-3.

وفي الدقيقة 90، نجح البرازيلي أنديرسون تاليسكا في تقليص النتيجة بتسجيل رابع أهداف فريق النصر والهلال من تصويبة صاروخية، لينتهي اللقاء بفوز باريس سان جيرمان بلقب كأس موسم الرياض بنتيجة 5-4.

وبعد نهاية المباراة، تسلم البرتغالي كريستيانو رونالدو جائزة أفضل لاعب في المباراة من المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية.

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