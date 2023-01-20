شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الإسماعيلى ضمن أصغر 10 مشاركين فى الدورى المصرى بفرمان ميدو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الإسماعيلى رقماً مميزاً فى الدورى هذا الموسم، بعدما دفع أحمد حسام ميدو المدير الفنى للفريق باللاعب عمر الساعى مواليد 2003 ليصبح اللاعب ضمن أصغر 10 لاعبين شباب شاركوا ببطولة الدورى المحلى.

وبلغ "الساعى" 20 عامًا فقط منذ أيام قليلة حيث شارك خلال مواجهة طلائع الجيش فى الشوط الثانى، التى أقيمت على ملعب جهاز الرياضة بالقاهرة وظهر بمستوى مميز نال من خلاله استحسان الجميع.

يأتى ذلك ضمن السياسة التى قررها ميدو الاعتماد عليها من أجل ضخ دماء جديدة تكون قادرة على إعادة الفريق لمسيرة الانتصارات والمضى قدماً نحو تحسين مسار الإسماعيلى بالمسابقة المحلية.

وشهدت تلك المباراة الدفع أيضًا بالصاعد أحمد عبد الوهاب صاحب الـ21 عاما فقط، حيث من المقرر أن يتم الدفع بناشئين أكثر يكونوا على قدر المسئولية.

جدير بالذكر أن أصغر مشاركة فى الدورى تأتى لصالح المقاولون العرب، والذى دفع باللاعب محمد عبد الناصر صاحب 16 عامًا.