شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر: سندعم مركزا واحدا فى الميركاتو الشتوى ولا تنازل عن نجوم الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عبد الظاهر السقا المدير الرياضى لنادى فيوتشر عن خطة الميركاتو الشتوى لدعم صفوف ناديه، قائلا فى تصريحات لـ"الخليج 365": تجديد عقود الرباعى مروان محسن وجوناثان ومحمود مرعى وغنام محمد، يدل على الاستقرار، وهناك قرار من مجلس الإدارة بعدم التنازل عن أى لاعب من القوام الأساسى للفريق، وقد نتعاقد مع لاعب واحد فقط خلال الميركاتو الشتوى الجارى.

كما أكد السقا أن فيوتشر منظومة متكاملة وكل فرد يؤدى فيها دوره على أكمل وجه، وكل فرد ملتزم بمهام عمله، موجها التحية لـ على ماهر مدرب الفريق على نجاحه فى إعادة اللاعبين بين شوطى مباراة إنبى، والتى انتهت بفوز فيوتشر بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وقدرته على منح اللاعبين الثقة والعودة فى المباراة وتحقيق الفوز.

وأضاف المدير الرياضى لفيوتشر أن فريقه عانى من إهدار الفرص أمام المرمى وعلى ماهر يحاول حل هذا الأمر مع اللاعبين، مشيرا إلى أن هدف فيوتشر الفوز فى كل المباريات والاستمرار في نفس الأداء والتواجد في المربع الذهبي.

في ذات السياق يستعد فريق فيوتشر لمواجهة النادي المصري يوم الثلاثاء المقبل في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة 15 من عمر مسابقة دوري رابطة الأندية المصرية.

وفرض فيوتشر هيمنته على المركز الثاني في جدول مسابقة الدوري بعدما رفع رصيده إلى 31 نقطة، بعدما خاض 14 مباراة، فاز في 8 مباريات وتعادل في 6 أخرى ولم يتلقى أى هزيمة، وأحرز لاعبو فيوتشر 19 هدفا واستقبلت شباكهم 10 أهداف أخرى.