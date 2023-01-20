شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يخطط لاستمرار كهربا فى قيادة هجوم الأهلى بمباراة القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخطط السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي لاستمرار محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأحمر في قيادة هجوم فريقه بمباراة القمة ضد الزمالك غدا السبت، بعد تألق اللاعب في مباراته الأخيرة ضد سموحة بنصف نهائي كأس مصر، وتمكن من حل الأزمة التي واجهت الجهاز الفني خلال الفترة الأخيرة بسبب تراجع مستوى المهاجمين في قائمة الأهلي.

وتألق محمود كهربا في مباراته الأخيرة ضد سموحة وساهم في الثلاثة أهداف التي سجلها فريقه في شباك الفريق السكندري، بعدما سجل هدف وصنع هدفين، رغم غيابه عن المشاركة في المباريات لفترة طويلة قرابة الثمانية أشهر من انتهاء إعارته إلى نادي هاتاي سبور التركي بنهاية الموسم الماضي.

وشهدت الفترة الأخيرة تذبذب في مستوى الثنائي محمد شرف وشادي حسين وعدم تقديم المستوى المنتظر منهما خلال مشاركتهما في قيادة هجوم الأهلي بالمباريات السابقة، بسبب إهدار الفرص السهلة أمام المرمى، ومعاناتهما من فقدان ثقة.