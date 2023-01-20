شكرا لقرائتكم خبر عن 8 مصريين يتأهلون إلى دور الـ16 ببطولة الأبطال للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد نجوم الفراعنة 8 انتصارات فى انطلاق منافسات الدور التمهيدى الثانى ببطولة الأبطال أو بطولة "توك" للاسكواش، والتى تستضيفها نيويورك خلال الفترة بين 18 إلى 26 يناير الجارى كأول بطولة بفئة البلاتينينوم فى عام 2023، وذلك بقيمة جوائز مادية تصل إلى 180 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

وجاءت نتائج المصريين في انطلاق منافسات الدور التمهيدي الثاني كالتالى..

ـ فوز مصطفى عسل على الإنجليزى باتريك رونى بنتيجة 3ـ1 فى مباراة استغرقت 49 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى.. 11-6, 8-11, 11-4, 11-3.

ـ فوز مروان الشوربجي على الفرنسي جريجور مارش بنتيجة 3ـ0 في مباراة استغرقت 52 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى.. 11-6, 17-15, 11-8.

ـ فوز مازن هشام على مواطنه فارس الدسوقي بنتيجة 3ـ2 في مباراة استغرقت 81 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى.. 12-14, 11-6, 11-7, 6-11, 11-9.

ـ فوز مصطفى السرتي على منافسه الماليزي إيان يو انج بنتيجة 3ـ2 في مباراة استغرقت 70 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى.. 3-11, 9-11, 13-11, 11-9, 11-6.

ـ فوز نوران جوهر على الأمريكية أوليفيا فيتشر بنتيجة 3ـ1 في مباراة استغرقت 64 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى.. 11-7, 11-9, 9-11, 11-8.

ـ فوز مريم متولي على مواطنتها سنا إبراهيم بنتيجة 3ـ2 في مباراة استغرقت 67 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى.. 10-12, 11-6, 8-11, 11-7, 11-8.

ـ هزيمة سنا إبراهيم أمام الأمريكية أماندا صبحي بنتيجة 3ـ1 في مباراة استغرقت 38 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى.. 8-11, 11-7, 11-4, 11-7.

ـ فوز نور الطيب على مواطنتها يثرب عادل بنتيجة 3ـ0 في مباراة استغرقت 19 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى.. 11-4, 11-3, 11-4.

ـ هزيمة سلمى هاني أمام الانجليزية سارة جان بيري بنتيجة 3ـ1 في مباراة استغرقت 54 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى.. 7-11, 14-12, 6-11, 11-6, 11-3.

ـ فوز جنا شيحة على الهندية جوشنا تشينابا بنتيجة 3ـ1 في مباراة استغرقت 38 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى.. 6-11, 11-7, 11-3, 11-7.