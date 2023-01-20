شكرا لقرائتكم خبر عن 8 مصريين يتأهلون إلى دور الـ16 ببطولة الأبطال للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر
وجاءت نتائج المصريين في انطلاق منافسات الدور التمهيدي الثاني كالتالى..
ـ فوز مروان الشوربجي على الفرنسي جريجور مارش بنتيجة 3ـ0 في مباراة استغرقت 52 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى.. 11-6, 17-15, 11-8.
ـ فوز مازن هشام على مواطنه فارس الدسوقي بنتيجة 3ـ2 في مباراة استغرقت 81 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى.. 12-14, 11-6, 11-7, 6-11, 11-9.
ـ فوز مصطفى السرتي على منافسه الماليزي إيان يو انج بنتيجة 3ـ2 في مباراة استغرقت 70 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى.. 3-11, 9-11, 13-11, 11-9, 11-6.
ـ فوز نوران جوهر على الأمريكية أوليفيا فيتشر بنتيجة 3ـ1 في مباراة استغرقت 64 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى.. 11-7, 11-9, 9-11, 11-8.
ـ فوز مريم متولي على مواطنتها سنا إبراهيم بنتيجة 3ـ2 في مباراة استغرقت 67 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى.. 10-12, 11-6, 8-11, 11-7, 11-8.
ـ هزيمة سنا إبراهيم أمام الأمريكية أماندا صبحي بنتيجة 3ـ1 في مباراة استغرقت 38 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى.. 8-11, 11-7, 11-4, 11-7.
ـ فوز نور الطيب على مواطنتها يثرب عادل بنتيجة 3ـ0 في مباراة استغرقت 19 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى.. 11-4, 11-3, 11-4.
ـ هزيمة سلمى هاني أمام الانجليزية سارة جان بيري بنتيجة 3ـ1 في مباراة استغرقت 54 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى.. 7-11, 14-12, 6-11, 11-6, 11-3.
ـ فوز جنا شيحة على الهندية جوشنا تشينابا بنتيجة 3ـ1 في مباراة استغرقت 38 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى.. 6-11, 11-7, 11-3, 11-7.