شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى مع الاتحاد والزمالك مع الاتصالات بدورى السلة رجال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام، اليوم الجمعة، مباريات الجولة السابعة من الدور التمهيدى لدورى سوبر السلة رجال للفرق أصحاب المراكز من الأول إلى الثامن.

وواصل الاتحاد السكندرى تصدره للبطولة بعد تحقيق العلامة الكاملة وجمع 12 نقطة من 6 مباريات تم خوضها، ويليه الأهلى فى المركز الثانى بنفس الرصيد من النقاط ومرات الفوز.

ويحل الزمالك فى المركز الثالث برصيد 10 نقاط بعد الفوز فى 4 مباريات والهزيمة فى اثنين، ويأتى الجزيرة والجيش فى المركزين الرابع والخامس بـ9 نقاط لكل منهما.

ويحتل سموحة المركز السادس بسبعة نقاط، وهو نفس رصيد التأمين فى المركز السابع، بينما يقع المصرية للاتصالات فى المركز الثامن والأخير بفارق نقطة عن سابقيه.