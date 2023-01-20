شكرا لقرائتكم خبر عن ميكالي يطلب ودية جديدة للمنتخب الأولمبي فى مارس استعدادا لزامبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب البرازيلي روجيريو ميكالي المدير الفني للمنتخب الأولمبي من اتحاد الكرة مخاطبة عدد من الاتحادات الأفريقية لتنظيم مباراة ودية في مارس المقبل قبل مواجهتي زامبيا الحاسمتين في الدوري الثالث والأخير من التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة.

جاء ذلك بعدما أكد عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف علي المسابقات أنه تم الاستقرارعلي إقامة معسكر للمنتخب الأوليمبي في الفترة من 30 يناير الجاري حتى 3 فبراير المقبل بعد تأجيل نهائي كأس مصر لانشغال الأهلي "أحد اطراف نهائي الكأس أمام بيراميدز " بالمشاركة في بطولة العالم للاندية بالمغرب . وأكد عامر حسين انه سيتم اقامة مباراة ودية للمنتخب الاوليمبي أمام الجابون في اطار استعداد المنتخب لمباراة زامبيا في مارس المقبل من المرحلة الثالثة للتصفيات المؤهلة لكاس أمم أفريقيا . من المقرر أن تستأنف مباريات الدوري يوم 5 فبراير كما هو متواجد بالجدول عقب انتهاء المعسكر.

في حين حرص المدير الفني للمنتخب الأوليمبي على عقد اجتماع مع جهازه المعاون، في الأيام الأخيرة، وذلك للترتيب للمرحلة القادمة، وبحث الامور الخاصة بالمنتخب الذى يجهز لمواجهة زامبيا أواخر مارس المقبل ذهابا وعودة.

ويلتقى المنتخب الأولمبي مع زامبيا فى الجولة الثالثة للتصفيات القارية المؤهلة إلى بطولة الأمم الأفريقية التى يصعد منها الثلاثة الأوائل الى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وناقش ميكالى مع معاونيه أسماء بعض اللاعبين الذين تألقوا مع انديتهم وإمكانية ضمهم لقوام المنتخب فى أقرب فترة توقف، حيث يتابع المدرب البرازيلي مباريات الدوري لاختيار أفضل العناصر لمعسكر مارس.