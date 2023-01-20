شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم ..المصرى يصطدم بغزل المحلة فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستقبل فريق المصري البورسعيدي اليوم الجمعة، نظيره غزل المحلة، على ملعب استاد الجيش ببرج العرب، فى المباراة المقرر لها فى تمام الساعة الخامسة مساءً، وذلك ضمن إطار منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الممتاز.

المصري يحتل المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري بعد انقضاء 13 مباراة برصيد 18 نقطة، فيما يأتي غزل المحلة في المركز السادس على جدول الترتيب برصيد 21 نقطة.

ويركز حسام حسن في التدريبات الأخيرة للمصري على تجهيز قوته الضاربة التي ينوي الرهان عليها في المباراة مثل محمود جاد في حراسة المرمى وعمرو طارق وعمرو موسي وإيزي إيميكا وإلياس الجلاصي وحسين السيد وأحمد شداد وعبدالرحيم دغموم ومروان حمدي.

ومنح حسام حسن في التدريبات الأخيرة جرعة مكثفة من التدريب للمهاجمين ولاعبي الوسط مثل مروان حمدي وجريندو ودغموم على كيفية إنهاء الفرص لحل أزمة إهدار الفرص السهلة أمام المرمى وزيادة المعدل التهديفي للفريق على أمل مواصلة الانتصارات في سباق الدوري.

في المقابل، خاض فريق غزل المحلة مباراة ودية أمام عرب الرمل وانتهت بفوز الفريق المحلاوي بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى إطار استعدادات المحلة لمباراة المصري، وسجل اللاعب الدولي التنزاني فى مشاركته الودية الأولى مع المحلة، على الرغم من تعاقد المحلة مع اللاعب مطلع الموسم الحالي.