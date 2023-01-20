شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يستعيد جهود أوفا أمام فاركو فى الدوري بعد انتهاء الإيقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود أحمد أمين "أوفا" مهاجم إنبى لصفوف فريقه في مباراة فاركو المقرر لها يوم الإثنين المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز بعدما افتقد الجهاز الفني بقيادة طلعت يوسف لخدماته في المباراة الماضية أمام فيوتشر بسبب الإيقاف.

في سياق متصل ، طالب يوسف لاعبى إنبى بغلق صفحة فيوتشر والتركيز على المرحلة المقبلة التي تستوجب أن يكون الجميع في قمة التركيز من أجل تحقيق نتائج إيجابية، مشيرا إلى أن اللاعبين قادرين على تنتفيذ تعليماته لوضع الفريق البترولى في مكانته الطبيعية بجدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز.

كما يعتزم مسئولو نادى إنبي التقدم باحتجاج رسمي لاتحاد الكرة ضد الحكم عمرو عايد الذي أدار مباراة الفريق البترولى مع فيوتشر وانتهت بفوز الأخير بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري العام.

ويري مسئولو إنبى أن المباراة شهدت أخطاء من قبل طاقم التحكيم بقيادة عمرو عايد بعد احتسابه ركلة جزاء لـ فيوتشر اتفق خبراء التحكيم على عدم صحتها بعدما ارتطمت الكرة بيد مدافع الفريق البترولى من زميله وهو ما اعتبره مسئولو النادى خطأ في تطبيق القانون.

وقرر نادى إنبى إرسال شكوى رسمية ضد عمرو عايد للجنة الحكام باتحاد الكرة، يطالب فيها بعدم توليه إدارة أى مباراة مستقبلاً للفريق البترولى بعد احتسابه ركلة جزاء لـ فيوتشر أثرت على نتيجة المباراة،وتسببت في هزيمتهم.