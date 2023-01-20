شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يستعيد جهود أوفا أمام فاركو فى الدوري بعد انتهاء الإيقاف والان مع تفاصيل الخبر
في سياق متصل ، طالب يوسف لاعبى إنبى بغلق صفحة فيوتشر والتركيز على المرحلة المقبلة التي تستوجب أن يكون الجميع في قمة التركيز من أجل تحقيق نتائج إيجابية، مشيرا إلى أن اللاعبين قادرين على تنتفيذ تعليماته لوضع الفريق البترولى في مكانته الطبيعية بجدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز.
ويري مسئولو إنبى أن المباراة شهدت أخطاء من قبل طاقم التحكيم بقيادة عمرو عايد بعد احتسابه ركلة جزاء لـ فيوتشر اتفق خبراء التحكيم على عدم صحتها بعدما ارتطمت الكرة بيد مدافع الفريق البترولى من زميله وهو ما اعتبره مسئولو النادى خطأ في تطبيق القانون.
وقرر نادى إنبى إرسال شكوى رسمية ضد عمرو عايد للجنة الحكام باتحاد الكرة، يطالب فيها بعدم توليه إدارة أى مباراة مستقبلاً للفريق البترولى بعد احتسابه ركلة جزاء لـ فيوتشر أثرت على نتيجة المباراة،وتسببت في هزيمتهم.