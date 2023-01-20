شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يرسم الليلة خطة مواجهة الأهلى فى قمة الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يضع البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، الرتوش النهائية على مواجهة الأهلى، فى اللقاء المقرر له فى الثامنة ونصف مساء غد السبت على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

ويجرى فيريرا بعض التعديلات على التشكيلة الأساسية للزمالك خلال لقاء الأهلى نظرا لهبوط المستوى الفنى لعدد من اللاعبين خلال اللقاء الأخير للفريق أمام بيراميدز فى الدور نصف النهائى لكأس مصر والذى خسره أبناء ميت عقبة 4 / 3 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى والإضافى بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله.

ودخل محمد أشرف روقا مدافع وسط الزمالك حسابات فيريرا أجل مزاملة نبيل دونجا فى منطقة الوسط فى لقاء الأهلى المقرر له غداً السبت بإستاد القاهرة فى الجولة الرابعة عشر للمسابقة،من أجل علاج الثغرات التى يعانى منها الفريق الأبيض فى منطقة وسط الملعب.

يأتى ذلك نظرا للخبرة التى يتمتع بها روقا فى مباريات القمة مقارنة بعمرو السيسى القادم حديثا من طلائع الجيش والذى اعتمد عليه فيريرا فى المباريات الأخيرة، إلا أن المدير الفنى يسعى لغلق منطقة المساحات على لاعبى الأهلى وهو ما يجيد فيه روقا.

من ناحية أخرى من ناحية أخرى انضم حسين ياسر المحمدى نجم الزمالك الأسبق إلى الجهاز المعاون لفيريرا بعد الاستقالة التى تقدم بها أحمد عبد المقصود من منصبه عقب لقاء بيراميدز وهو ما وافق عليه مجلس الإدارة.

كان إسماعيل يوسف انضم للجهاز المعاون لفيريرا أيضا منذ لقاء الاتحاد السكندرى الأخير بالدورى عقب اعتذار أسامة نبيه عن الاستمرار فى منصبه كمدرب عام للفريق بسبب الاختلاف فى وجهات النظر مع فيريرا فى لقاء أسوان بالدورى، والذى خسره أبناء ميت عقبة بهدفين مقابل هدف.