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حكم القمة يصل القاهرة اليوم وفرض السرية على مقر إقامته

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القاهرة - سامية سيد - يصل اليوم، الجمعة، الحكم السلوفينى سلافكو فينتشيتش الذى اختاره اتحاد الكرة لإدارة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك والمقرر لها غدا السبت ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري الممتاز هذا الموسم، والتي يحتضنها استاد القاهرة الدولي، من السابعة مساء إلى الثامنة والنصف مساء.

 

وفرض الإنجليزي مارك كلاتنبرج رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، سرية كبيرة على مقر إقامة الحكم، نظرا لحساسية المباراة وأهميتها بين قطبي الكرة في مصر.

 

وفى الفترة الماضية، كلف مجلس إدارة اتحاد الكرة كلاتنبرج في التواصل مع الاتحادات الأوروبية لاختيار حكم مواجهة القمة، واخطار الاتحاد بما توصل إليه في هذا الأمر، وفاضلت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة مارك كلاتنبرج بين عدة أسماء من 4 دول أوروبية مختلفة قبل الاستقرار على الحكم السلوفينى.

 

ويتربع الأهلى على صدارة الدورى المصرى برصيد 31 نقطة، فيما يتواجد الزمالك بالمركز الرابع برصيد 26 نقطة بعد فيوتشر الذى يحتل وصافة الدورى برصيد 30 نقطة وبيراميدز برصيد 27 نقطة.

 

ويعد الأهلى هو الأكثر تتويجا بدرع الدور برصيد 42 مرة، بينما يأتي الزمالك في الوصاف بعد تحقيق اللقب 13 مرة.

 

الزمالك حصد اللقب فى آخر موسمين، ليواصل سيطرته على الألقاب المحلية فى المواسم القليلة الماضية، فيما احتل بيراميدز المركز الثانى فى منافسات موسم 2021-22، متفوقًا على الأهلى الثالث.

 

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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