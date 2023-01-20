شكرا لقرائتكم خبر عن حكم القمة يصل القاهرة اليوم وفرض السرية على مقر إقامته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصل اليوم، الجمعة، الحكم السلوفينى سلافكو فينتشيتش الذى اختاره اتحاد الكرة لإدارة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك والمقرر لها غدا السبت ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري الممتاز هذا الموسم، والتي يحتضنها استاد القاهرة الدولي، من السابعة مساء إلى الثامنة والنصف مساء.

وفرض الإنجليزي مارك كلاتنبرج رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، سرية كبيرة على مقر إقامة الحكم، نظرا لحساسية المباراة وأهميتها بين قطبي الكرة في مصر.

وفى الفترة الماضية، كلف مجلس إدارة اتحاد الكرة كلاتنبرج في التواصل مع الاتحادات الأوروبية لاختيار حكم مواجهة القمة، واخطار الاتحاد بما توصل إليه في هذا الأمر، وفاضلت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة مارك كلاتنبرج بين عدة أسماء من 4 دول أوروبية مختلفة قبل الاستقرار على الحكم السلوفينى.