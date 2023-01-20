شكرا لقرائتكم خبر عن حكم القمة يصل القاهرة اليوم وفرض السرية على مقر إقامته والان مع تفاصيل الخبر
وفى الفترة الماضية، كلف مجلس إدارة اتحاد الكرة كلاتنبرج في التواصل مع الاتحادات الأوروبية لاختيار حكم مواجهة القمة، واخطار الاتحاد بما توصل إليه في هذا الأمر، وفاضلت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة مارك كلاتنبرج بين عدة أسماء من 4 دول أوروبية مختلفة قبل الاستقرار على الحكم السلوفينى.
ويتربع الأهلى على صدارة الدورى المصرى برصيد 31 نقطة، فيما يتواجد الزمالك بالمركز الرابع برصيد 26 نقطة بعد فيوتشر الذى يحتل وصافة الدورى برصيد 30 نقطة وبيراميدز برصيد 27 نقطة.
ويعد الأهلى هو الأكثر تتويجا بدرع الدور برصيد 42 مرة، بينما يأتي الزمالك في الوصاف بعد تحقيق اللقب 13 مرة.
الزمالك حصد اللقب فى آخر موسمين، ليواصل سيطرته على الألقاب المحلية فى المواسم القليلة الماضية، فيما احتل بيراميدز المركز الثانى فى منافسات موسم 2021-22، متفوقًا على الأهلى الثالث.