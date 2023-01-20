شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يجهز بيرسي تاو وطاهر للمشاركة مع الأهلى فى مباراة القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارسيل كولر برنامجا خاصا لتجهيز الثنائي بيرسي تاو وطاهر محمد طاهر، من أجل الاستعانة بهما في لقاء القمة ضد الزمالك غدا السبت في المباراة التي تجمعهما على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري ، بعد تعافيها من الإصابة التي لحقت بهما.

وعانى بيرسي تاو من الإصابة بشد في العضلة الخلفية، بينما اشتكى طاهر محمد طاهر من الإصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة، وأنهيا الثنائي برنامجهما التأهيلي منذ أيام، بينما فضل الجهاز الفني استبعادهما من مباراة فريقهما الأخيرة ضد سموحة في نصف نهائي كأس مصر بسبب عدم الجاهزية الفنية ولمنحهم وقت كاف من أجل التعافي التام من الإصابات التي ألمت بهم.

وانتظم بيرسي تاو وطاهر طاهر في التدريبات الجماعية للأهلي خلال الأيام الماضية، وتأكد الجهاز الفني من جاهزيتهما الفنية والبدنية لمباراة القمة، ويرغب في منحهم جزء من الوقت وفقا لظروف المباراة، من أجل تجهيزهما قبل السفر إلى المغرب نهاية شهر يناير الجاري من أجل خوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية والتي يستهلها الأهلي بمواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلندي في مطلع فبراير المقبل.