شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب مجموعة القاهرة قبل مواجهات اليوم بالقسم الثانى.. السكة الحديد متصدراً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتصدر فريق السكة الحديد بقيادة أمير عزمى مجاهد، ترتيب مجموعة القاهرة بفارق الأهداف عن زد صاحب نفس الرصيد،وفارق نقطة عن القناة فرصة الذى يملك فرصة استعادة الصدارة اليوم حال الفوز على الترسانة بعد تعادل السكة وزد سلبيا.

ترتيب مجموعة القاهرة قبل مواجهات اليوم..

1 السكة الحديد 32 نقطة

2 زد 32 نقطة

3 القناة 31 نقطة

4 وادى دجلة 28 نقطة

5 الترسانة 23 نقطة

6 الاتصالات 20 نقطة

7 منتخب السويس 20 نقطة

8 بتروجت 18 نقطة

9 العبور 18 نقطة

10 بورتو السويس 14 نقطة

11 النصر 14 نقطة

12 الإنتاج الحربى 13 نقطة

13 إيسترن كومبانى 13 نقطة

14 كهرباء الإسماعيلية 12 نقطة

15 مستقبل وطن 12 نقطة

16 الإعلاميين 9 نقاط

يستضيف فريق القناة صاحب المركز الثالث فى ترتيب مجموعة القاهرة برصيد 31 نقطة، فريق الترسانة صاحب المركز الخامس برصيد 23 نقطة، فى مباراة صعب التكهن بنتيجتها نظرا لتقارب المستوى بين الفريقين، ويأمل محمد حليم المدير الفنى للقناة فى تحقيق الفوز للعودة للصدارة مجددا بعد السقوط فى فخ التعادل مع الإعلاميين فى الجولة الماضية، فيما يسعى خالد عيد المدير لفنى لفريق الترسانة فى مواصلة الانتصارات والاقتراب من فرق المقدمة وتقليص الفارق مع القناة إلى 5 نقاط.

ويحل فريق وادى دجلة صاحب المركز الرابع برصيد 28 نقطة ضيفا على فريق مستقبل وطن الخامس عشر برصيد 12 نقطة، فى مباراة سهلة نسبيا على فريق الكرواتى توليتش مدرب دجلة الذى يرغب فى استعادة الانتصارات مجددا بعد السقوط أمام زد فى الجولة الماضية، فيما يسعى فريق مستقبل وطن فى اقتناص الثلاث نقاط معولا على عاملى الأرض والجمهور.

ويلتقى فريق الإنتاج الحربى بقيادة مدربه الجديد مصطفى عبده مع فريق الإعلاميين فى نفس التوقيت، ويستقبل فريق بورتو السويس نظيره فريق النصر، فيما يحل فريق الاتصالات ضيفا على فريق إيسترن كومبانى، والعبور يلعب مع منتخب السويس، وأخيرا يستضيف فريق بتروجت فريق كهرباء الإسماعيلية.

وتعادل فريق زد مع السكة الحديد سلبيا في افتتاح مباريات هذا الأسبوع، ليرتفع رصيد الفريقين إلى 32 نقطة في المركزين الأول والثانى بترتيب مجموعة القاهرة.