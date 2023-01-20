شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم ..سيراميكا يواجه سموحة فى مواجهة تبادل المواقع بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق سموحة في السابعة مساء اليوم الجمعة، مع نظيره سيراميكا ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز، وذلك على استاد القاهرة الدولي.

ويحتل فريق سموحة المركز الثالث عشر فى ترتيب جدول الدورى برصيد 13 نقط من 13 مباراة، حيث فاز في مباراتين وتعادل في 7 مباريات، وخسر في 4 مباريات، أحرز في إجمالي مبارياته 6 أهداف، بينما استقبل مرماه 11 هدفا، بينما يحتل فريق سيراميكا المركز العاشر برصيد 16 نقطة.

وطالب طارق العشرى اللاعبين بضرورة نسيان مواجهة الأهلى في كأس مصر وما حدث بها، وعدم الانشغال بما يدور في إدارة سموحة، والتركيز على تحقيق الفوز الثالث في الدورى هذا الموسم، والفوز الثانى على التوالي لتحسين وضع الفريق في الجدول.

ويفكر العشرى فى منح الهانى راحة من المشاركة امام سيراميكا واعطاء الفرصة للحارس عمر صلاح للبدء فى اللقاء للحفاظ على الهانى وعدم وضعه تحت ضغوط نفسية خاصة وان الهانى اشتكى من بعض الالام فى السمانة وذلك يفضل منحه الراحة.

يدخل فريق سيراميكا المواجهة بمعنويات مرتفعة نسبيا بعد الاستقرار الإداري، حيث أعلنت إدارة نادي سيراميكا تجديد تعاقد أحمد سامي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، لمدة موسم إضافي، حتى نهاية موسم 2023-2024، جاء قرار مجلس إدارة نادي سيراميكا فى إطار حرصها الدائم على توفير كل سبل الدعم والاستقرار للجهاز الفني واللاعبين، بما يساعد على تحقيق نتائج تليق باسم سيراميكا في الدوري الممتاز.