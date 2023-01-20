شكرا لقرائتكم خبر عن تعليمات خاصة من فيريرا للاعبى الزمالك قبل مواجهة الأهلى غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حفظ البرتغالى جوسفالدوا فيريرا المدير الفني للزمالك تعليماته الفنية الأخيرة للاعبين وطالبهم بتنفيذها داخل الملعب من أجل حصد نقاط مباراة الأهلى المقرر لها غداً السبت، مؤكداً لهم على صعوبة المواجهة التي تتطلب من الجميع الحفاظ على تركيزهم حتى الدقائق الأخيرة من اللقاء،مشدداً عليهم بأن الفوز على المارد الأحمر بطولة في حد ذاتها ويمهد لهم طريق الدفاع عن لقب الدورى للمرة الثالثة على التوالي.

وطالب فيريرا من لاعبيه ضرورة التركيز في مباراة الأهلى واستغلال أنصاف الفرص بالشكل الأمثل وعدم التهاون أمام مرمى الخصم من أجل مصالحة جماهير الفريق الأبيض، بعد سلسلة الإخفاقات في أخر 4 مباريات بالخسارة أمام أسوان والتعادل مع الاتحاد السكندرى والداخلية وأخيراً توديع بطولة كأس مصر أمام بيراميدز.

ووعد لاعبو الزمالك مديرهم الفني البرتغالى فيريرا ببذل أقصى جهد في مباراة الأهلى من أجل الفوز واقتناص نقاط المباراة خصوصاً بعد الدعم الذى لاقاه الجميع من جماهير الفريق الأبيض واللاعبين والمنطومة بأكملها.

في سياق مختلف يضع فيريرا ثقته فى التونسى حمزة المثلوثى لقيادة الجبهة اليمنى للفريق الأبيض فى لقائه المهم السبت أمام الأهلى فى ويدرك الجهاز الفني للأبيض أن خطورة الأحمر تكمن فى عرضيات على معلول ظهير أيسر الفريق الذى يشكل جبهة قوية للمارد الأحمر، لذا فإن المدير الفنى للزمالك يعقد جلسات مكثفة مع حمزة المثلوثى لإيقاف خطورة معلول.