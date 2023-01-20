شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يختتم اليوم استعداداته لموقعة الزمالك ويدخل معسكرا مغلقا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق الأهلي تدريباته الجماعية اليوم الجمعة في إطار التحضير لمباراة القمة ضد الزمالك غدا السبت في المباراة التي تجمعهما على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري ، قبل الدخول في معسكر مغلق، حيث يعكف الجهاز الفني على تجهيز كل اللاعبين والاطمئنان على موقف المصابين قبل قمة الغد الهامة.

وعكف الجهاز الفني للأهلي على مشاهدة عدد من الفيديوهات الخاصة بمباريات الزمالك الأخيرة سواء في الدوري أو مباراته الأخيرة ضد بيراميدز في نصف نهائي الكأس وعرض بعض الفيديوهات على اللاعبين، من أجل التعرف على طريقة لعب الفريق الأبيض وأسلوبه في الضغط واستغلال الكرة وموقفه عند الاستحواذ عليها وكذلك أسلوبه في نقل الكرة للأمام وأهم اللاعبين الذين يعتمد عليهم في الضغط الهجومي واختراق دفاع الفرق المنافسة.

كما يعكف كولر على تحفيظ لاعبيه بعض الجمل الفنية التي ينوي تطبيقها في قمة السبت، من أجل تحقيق الهدف المنشود في استمرار سلسلة الانتصارات والحفاظ على صدارة الدوري، باعتبار أن لقاء الزما