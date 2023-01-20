شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم ..استكمال منافسات تمهيدى بطولة الأبطال للاسكواش بـ 9 مباريات مصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستكمل اليوم الجمعة، منافسات الدور التمهيدي الثاني ببطولة الأبطال أو بطولة "توك"، والتي تستضيفها نيويورك خلال الفترة بين 18 إلى 26 يناير الجاري كأول بطولة بفئة البلاتينينوم في عام 2023، وذلك بقيمة جوائز مادية تصل إلى 180 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

وقبل انطلاق البطولة أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA"، انسحاب البطل المصري علي فرج لاعب وادي دجلة المصنف الثاني عالمياً لرجال الاسكواش، وذلك بسبب استمرار إصابته في الركبة، التي منعته من المشاركة في أكثر من بطولة خلال الفترة الماضية، بينما يشارك في البطولة المرتقبة من مصر 31 لاعباً ولاعبة.

وتأتى مباريات المصريين كالتالي:

- هنا معتز والفرنسية مليسا ألفيش

- روان العربي والروسية ألكسندرا فولر

- هانيا الحمامي وهنا رمضان

- محمد أبو الغار والقطري عبد الله التميمي

- عمر مسعد وفارس الدسوقي

- طارق مؤمن والأسباني إيمار بجاريس

- يوسف إبراهيم ويوسف سليمان

- محمد الشربيني والهندي راميت تاندون

وشارك في منافسات الرجال 14 لاعباً وهم: مصطفى السرتي، يحيى النوساني، علي أبو العنين، محمد الشربيني، عمر مسعد، محمد أبو الغار، كريم الحمامي، فارس الدسوقي، طارق مؤمن، يوسف سليمان، يوسف إبراهيم، مازن هشام، مروان الشوربجي، ومصطفى عسل.

وشاركت في منافسات السيدات 17 لاعبة وهن: مريم متولي، سنا إبراهيم، نور أبو المكارم، فيروز أبو الخير، يثرب عادل، زينة ميكوي، جنا شيحة، هنا رمضان، هنا معتز، نادين شاهين، نور الشربيني، ندى عباس، روان العربي، هانيا الحمامي، سلمى هاني، نور الطيب، نوران جوهر.

وأعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA" التصنيف العالمي الجديد للاعبين واللاعبات خلال شهر يناير الجارى، وتصدر مصطفى عسل لاعب النادى الأهلي تصنيف الرجال للمرة الأولى فى تاريخه.

ويعد مصطفى عسل أصغر لاعب مصرى يتصدر التصنيف العالمي، وثالث أصغر لاعب على مستوى العالم يبلغ قمة التصنيف، وذلك بعد تتويجه مؤخراً ببطولة هيوستن للاسكواش.