شكرا لقرائتكم خبر عن 8 مواجهات اليوم فى الجولة الـ15 من القسم الثانى..7 لقاءات بالقاهرة ومواجهة بالصعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام فى الثانية والنصف عصر اليوم الجمعة، 8 مواجهات قوية فى إطار ختام منافسات الأسبوع الخامس عشر والأخير فى الدور الأول فى القسم الثانى، 7 لقاءات فى القاهرة بين إيسترن كومبانى مع الاتصالات، العبور مع منتخب السويس، مستقبل وطن مع وادى دجلة، بورتو السويس مع النصر، الإنتاج مع الإعلاميين، القناة مع الترسانة، بتروجت مع كهرباء الإسماعيلية، ومباراة فى الصعيد بين ملوى مع النصر للتعدين.

فى القاهرة، يستضيف فريق القناة صاحب المركز الثالث فى ترتيب مجموعة القاهرة برصيد 31 نقطة، فريق الترسانة صاحب المركز الخامس برصيد 23 نقطة، فى مباراة صعب التكهن بنتيجتها نظرا لتقارب المستوى بين الفريقين، ويأمل محمد حليم المدير الفنى للقناة فى تحقيق الفوز للعودة للصدارة مجددا بعد السقوط فى فخ التعادل مع الإعلاميين فى الجولة الماضية، فيما يسعى خالد عيد المدير لفنى لفريق الترسانة فى مواصلة الانتصارات والاقتراب من فرق المقدمة وتقليص الفارق مع القناة إلى 5 نقاط.

ويحل فريق وادى دجلة صاحب المركز الرابع برصيد 28 نقطة ضيفا على فريق مستقبل وطن الخامس عشر برصيد 12 نقطة، فى مباراة سهلة نسبيا على فريق الكرواتى توليتش مدرب دجلة الذى يرغب فى استعادة الانتصارات مجددا بعد السقوط أمام زد فى الجولة الماضية، فيما يسعى فريق مستقبل وطن فى اقتناص الثلاث نقاط معولا على عاملى الأرض والجمهور.

ويلتقى فريق الإنتاج الحربى بقيادة مدربه الجديد مصطفى عبده مع فريق الإعلاميين فى نفس التوقيت، ويستقبل فريق بورتو السويس نظيره فريق النصر، فيما يحل فريق الاتصالات ضيفا على فريق إيسترن كومبانى، والعبور يلعب مع منتخب السويس، وأخيرا يستضيف فريق بتروجت فريق كهرباء الإسماعيلية.

وتعادل فريق زد مع السكة الحديد سلبيا في افتتاح مباريات هذا الأسبوع، ليرتفع رصيد الفريقين إلى 32 نقطة في المركزين الأول والثانى بترتيب مجموعة القاهرة.

وفى مجموعة الصعيد، يستقبل فريق ملوى نظيره النصر للتعدين فى الثانية والنصف مساء فى ختام مباريات الصعيد لهذه الجولة.